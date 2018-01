LocaWeb oferece espaço gratuito para blogs A empresa de hospedagem de sites LocaWeb, está disponibilizando espaço gratuito para hospedar de blogs, além de prover ferramentas para publicar textos e imagens na internet. Os clientes da LocaWeb terão direito a 100MB de espaço, independente da área de hospedagem contratada, e possibilidade de atualização da página via interface web, e-mail ou telefone celular. A solução pode ser utilizada como veículo de relacionamento em ambientes corporativos e também para fins pessoais, com caráter de diário eletrônico ou para disponibilização de fotos para amigos ou familiares. ?Blogs corporativos são uma crescente tendência em empresas de todos os segmentos, pois existe a necessidade de um canal de relacionamento cada vez mais próximo de clientes e funcionários. O conteúdo publicado é livre e pode abranger temas diferenciados como novidades da empresa, fatos inusitados, discussões para constante melhoria e, principalmente, integração entre todos os membros de diferentes equipes e setores e os clientes?, diz Gilberto Mautner, vice-presidente e diretor de novos negócios da LocaWeb. O novo serviço oferece publicações com detalhes de autor, data e hora, comentários de visitantes, links favoritos dos autores da página, publicação de conteúdo via e-mail ou celular, corretor ortográfico, álbum de fotos, diferentes templates e contador de visitas.