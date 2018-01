LocaWeb tem serviço SMS que avisa quando chegam e-mails A empresa de hospedagem LocaWeb disponibilizou um novo aplicativo que permite encaminhar, para o celular, mensagens de e-mail recebidas pelos clientes do serviço LocaMail. Compatível com as operadoras Claro, Oi, Vivo e Telemig/Amazônia Celular, a ferramenta permite programar o envio de avisos por meio de mensagens SMS no celular quando os usuários recebem e-mails. A notificação informa o remetente e o assunto das mensagens. De acordo com o vice-presidente de tecnologia e novos negócios da LocaWeb, Gilberto Mautner, a grande vantagem é a possibilidade de estar bem informado, independente de onde o cliente esteja. O serviço possui um filtro que permite ao usuário selecionar o endereço de e-mail sobre o qual gostaria de ser notificado ao recebimento de uma mensagem. Assim que a mensagem chega ao correio eletrônico, uma mensagem SMS é enviada ao número de celular cadastrado no LocaMail SMS indicando que a correspondência foi recebida. O serviço é gratuito por parte da LocaWeb; a operadora celular cobra diretamente do cliente pelo envio do alerta SMS.