LocaWeb venderá domínios .br A empresa de hospedagem LocaWeb começou a oferecer para clientes no Brasil o serviço de registro de domínios ´.br´. A empresa conseguiu homologar a permissão para essa oferta pelo Registro.BR, serviço ligado à Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), até então o único órgão que podia vender domínios no Brasil. O serviço prestado pela empresa de hosting segue o mesmo padrão de registro de domínios: o dono do endereço pode requerer o registro de uma URL por R$ 30, ficando de posse do endereço pelo prazo de um ano, o que pode ser renovado. O preço será o mesmo cobrado pela Fapesp. No caso da LocaWeb, a intenção, claro, é cativar os clientes para que criem e hospedem seus sites diretamente na empresa. "Dessa forma, o usuário pode usufruir de todos os serviços em um único prestador?, afirma Gilberto Mautner, vice-presidente de novos negócios da LocaWeb.