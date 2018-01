Logitech apresenta duas novas webcams no Brasil A Logitech está trazendo para o Brasil a QuickCam Orbit MP e a QuickCam Pro 5000, dois novos modelos de webcam que incorporaram maior sensibilidade de luz, cancelamentos de eco acústico e novos avatares 3D para sessões de videoconferência. A QuickCam Orbit MP pode acompanhar o rosto do usuário, graças a um sensor inteligente e a cabeça da câmera motorizada. Com resolução de 1,3 Megapixel. A QuickCam Orbit MP pode girar fisicamente 128º de lado a lado e 54º na vertical. Inclui uma haste de 27 cm, para que a webcam possa ser elevada ao nível dos olhos. Deve custar R$ 919,00 no mercado brasileiro. Já a QuickCam Pro 5000 apresenta resolução VGA com um preço mais atraente. O ângulo amplo da lente permite 63 graus de visibilidade. Um prático botão para fotos no alto da câmera e um foco fixo com profundidade de campo estendida facilitam a realização de fotos. Deve custar R$ 699,00 no Brasil. Ambas trazem a tecnologia RightSound da empresa, que cancelamento o eco acústico no microfone, permitindo aos usuários realizar conferências sem o efeito de eco comum em microfones externos. Essa plataforma usa algoritmos que eliminam ecos criados por um microfone de webcam e pela proximidade de alto-falantes.