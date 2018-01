Logitech lança caixa de som para iPods A Logitech está lançando no Brasil o sistema portátil de caixas de som mm22. O produto pode ser usado tanto com pilhas como ligado à rede elétrica e é compatível com praticamente qualquer tocador digital, já que a conexão ao aparelho é feito pela entrada P2 (o plugue de 3,5 mm usado por quase todos os fones de ouvido do mercado) Alguns modelos de iPod têm uma vantagem extra, que é a disponibilidade de adaptadores que facilitam o encaixe no conjunto. O Logitech mm22 pesa cerca de 370g com pilhas, e seu preço estimado para o varejo é de R$ 490,00.