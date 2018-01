Loja de aplicativos já está presente no Brasil Na véspera de sexta-feira, dia do início das vendas do iPhone 3G, começou a funcionar a loja de aplicativos (pequenos programas) para o telefone. Batizada de App Store, a loja agora ganhou até uma versão para o Brasil. Usuários que acessaram a loja virtual iTunes Music Store, da Apple, perceberam que o Brasil entrou na lista de países com acesso à loja. Basta trocar para o Brasil, que a página inicial da iTunes Music Store dá lugar à App Store brasileira, que ainda está em inglês. Já era possível criar uma conta na loja inserindo um número de cartão de crédito brasileiro. A App Store não funciona só com o iPhone 3G, mas também com o modelo anterior e com o iPod Touch. Para isso é preciso fazer a atualização para a versão 2.0 do software do iPhone ou do iPod Touch. O problema é que a atualização bloqueia aparelhos que foram comprados e desbloqueados por brasileiros com a intenção de utilizá-los no País. Um grupo de hackers do "iPhone Dev Team" publicou na quinta-feira imagens do novo iPhone já desbloqueado e disse que disponibilizaria o programa de destravamento "em breve". Até sexta-feira, ainda não era possível fazer o download do software. Na App Store existem muitos programas gratuitos para o iPhone, incluindo aplicativos para integrar o MySpace e o Facebook no celular da Apple. Os games prometem ser um dos principais atrativos, transformando o telefone em uma plataforma de jogo.