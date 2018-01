Loja de cupcakes abre amanhã Os cupcakes que tanto encantavam a publicitária Paula Kenan em suas viagens agora serão servidos por ela na Wondercakes, loja especializada no bolinho que abre nesta sexta-feira. Na empreitada, a gourmet terá a ajuda de Marcela Lage, professora de confeitaria. As duas desenvolveram receitas de 15 cupcakes, todos com recheio cremoso e cobertura de marshmallow ou ganache de chocolate - a massa, explicam, é um pouco mais firme que a de um pão-de-ló para suportar a "carga". Há quatro opções de cupcakes com queijo. Elas prometem lançar uma nova versão a cada mês e já fazem testes com sabores brasileiros: um deles levará cupuaçu. Wondercakes - R. Augusta, 2.542, loja 1, Jardim Paulista,tel. 3063-1209