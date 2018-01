Loja iTunes já vendeu 3 bilhões de músicas

A iTunes, loja virtual da Apple que vende músicas, filmes e episódios de seriados, quebrou a barreira de 3 bilhões de canções vendidas, segundo divulgou a Apple nesta terça-feira. Foi no início do ano passado que a Apple atingiu o patamar de 1 bilhão de músicas vendidas, no dia 23 de fevereiro do ano passado, marca que chegou a 2 bilhões de canções em janeiro passado (para saber mais, clique aqui). A empresa, contudo, ainda está atrás de outros vendedores de músicas, ficando em terceiro lugar no cômputo geral do mercado norte-americano. A explicação para o crescimento no número de canções vendidas está na ampliação da base instalada de iPods e iPhones, que têm na iTunes um fornecedor praticamente cativo de canções para os tocadores.