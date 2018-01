Loja iTunes terá seção de música latina A iTunes, loja virtual de canções da Apple estreou nesta semana uma seção de música latina, que dará acesso a canções, videoclipes e podcasts. E quando se diz música latina, é latina mesmo: Maná, Laura Pausini e Gloria Estefan estão entre os artistas (nada de música brasileira). O curioso vai por conta da presença do álbum da banda RBD, baseada na novela Rebeldes e até de uma banda de Kumbia, música típica argentina e que só se tornou conhecida no Brasil por ser o estilo favorito do ex-jogador do Corinthians Carlos Tevez. Mas o leque de opções é bem limitado: apenas 24 álbuns nos primeiros dias de operação. As músicas da loja iTunes, vale lembrar, só são acessíveis para usuários com domicílio nos EUA.