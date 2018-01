Loja na Fnac tem bom atendimento

Vale a pena visitar uma das lojas-conceito da Apple, como a da Quinta Avenida, em NY. Antes de comprar um computador, é possível marcar uma hora para obter explicações individuais sobre suas funções. A cada hora, há seminários sobre os principais programas. O Brasil não tem uma loja à altura em termos de tamanho, beleza e diversificação de produtos e serviços, mas neste ano a Fnac abriu suas primeiras Apple Shops. Enquanto as Apple Stores são administradas diretamente pela Apple, as Shops são pequenos stands montados e tocados por empresas parceiras. Guardadas as devidas proporções, nos stands da Apple na Fnac do Rio e de São Paulo, o consumidor é atendido por um vendedor treinado pela Apple e, entre 11h e 14h, há explicações sobre os softwares. Sem se identificar, a repórter visitou a Apple Shop da Fnac na Avenida Paulista e teve boa impressão. O vendedor foi simpático e deu boas informações. Apesar de estar sozinho, teve jogo de cintura para se revezar entre quatro interessados cheios de dúvidas. Segundo a Fnac, com a Apple Shop as vendas de Macs triplicaram. J.R.