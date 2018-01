Loja online myPod usará ferramenta brasileira de e-commerce O site myPod surgiu em outubro de 2005, na esteira do sucesso entre os tocadores da Apple, fornecendo acessórios variados para os diversos produtos da linha iPod. Só que o sucesso está fazendo com que a empresa opte por turbinar a sua estrutura de comércio eletrônico para atender melhor ao elevado volume de clientes. No caso, a empresa optou pela solução de e-commerce da brasileira Ikeda, que oferece maior flexibilidade na hora de criar promoções e disponibilizar novos produtos, além de ter funções de relacionamento com o cliente embutidas, o que facilitará a criação de ações pró-ativas como promoções para cativar os clientes mais fiéis. "Essas características nos fizeram optar por esta solução, que também tem um tempo de implementação mais rápido", disse Marcel Rabinovich, gerente geral da empresa. O site também aposta em um crescimento de 300% no volume de visitas e compras no site ao longo deste ano. Hoje, o site conta com aproximadamente 10 mil clientes cadastrados e recebe 40 mil visitas mensais. "Antes dessa implementação, não tínhamos como rastrear os clientes por perfil e não havia como atender melhor esse consumidor. É que a tecnologia utilizada pelos fundadores da myPod.com.br era muito limitada para a nova estratégia comercial do grupo de empresários", explica Rabinovich. Entre os acessórios para iPod disponíveis na loja estão capas, cabos, carregadores, transmissores FM, fones de ouvidos e sistemas de som, desde os mais simples aos mais avançados. Além disso, há controles remotos, cabos para transmitir o conteúdo do aparelho na TV e caixas de som.