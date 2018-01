Lojas cobram menos, mas faça testes

O modo mais cômodo de se imprimir fotos digitais – você entrega os arquivos fotográficos e pega as impressões prontas – é o bom e velho minilab. É também o método mais barato, por enquanto: cada foto 10x15 cm custa em média R$ 0,60. Famoso desde o advento da revelação de 1 hora, ainda na época dos filmes, o minilab é uma máquina que faz – de forma automatizada – o tradicional processo de revelação manual: expõe o papel fotográfico a uma série de produtos químicos e, ao projetar sobre ele a imagem capturada pela película do filme, tem como resultado uma foto impressa. No processo digital, o arquivo fotográfico é transferido para o papel de forma semelhante. A imagem é transformada em negativo digital e, depois, transferida para o papel. Uma minúscula tela translúcida de LCD, de altíssima resolução, faz o papel do negativo. Nos minilabs a resolução de impressão é de 300 pontos por polegada. Recomenda-se que as fotos sejam tiradas em pelo menos 3 megapixels. A aposentada Beth Costa, de 50 anos, apela aos minilabs para preservar suas fotos. "Já perdi fotos duas vezes, quando o HD do computador queimou. Graças a Deus minhas fotos estavam no papel!", lembra, aos risos. Ela as imprime em um hipermercado perto de casa. Noritsu, Fuji Film, Kodak, Konica-Minolta, Agfa e CFK são algumas das marcas de minilabs. Se eles estiverem bem configurados e os produtos usados forem adequados, a qualidade é similar. Mas um dos principais problemas da revelação em minilabs é a inconsistência do resultado. Em nossos testes, o mesmo minilab apresentou, em duas semanas, diferença substancial de saturação e brilho. Segundo alguns fabricantes de minilabs e insumos (produtos químicos e papéis fotográficos), isso acontece principalmente por imperícia do técnico que opera o aparelho. "É fruto direto da falta de treinamento do operador," afirma Vinicius Graner, do departamento técnico da Fuji Film. "Às vezes, um funcionário não capacitado é escalado para operar a máquina e, sem querer, altera os parâmetros de reprodução de cor, brilho e contraste. Essas alterações são feitas por meio de atalhos de teclado e é relativamente fácil errar algum comando." O resultado são fotos "lavadas", com cores fracas e sem vida. O segredo é testar a loja antes de mandar revelar uma quantidade maior. Imprima duas ou três fotos, com diferentes cores e tons. Se não gostar do resultado, consulte o gerente para ver se é possível melhorar a qualidade de impressão. Caso não seja, tente outra loja. Um minilab bem configurado, operado com cuidado e utilizando insumos de primeira oferece resultados tão bons quanto os dos quiosques em termos visuais. Mas, como dito na pág. 4, elas não são resistentes a acidentes com água, por exemplo. E duram menos: 70 anos em comparação a supostos 200 anos das feitas no quiosque. Agora, você quer que suas fotos durem tanto?