Lojas da Santa Ifigênia sentem os efeitos imediatamente O céu cinzento de São Paulo dava um aspecto triste à Santa Ifigênia, a espinha dorsal do maior centro popular de compras de tecnologia do Brasil, na última quinta. Depois da escalada do dólar, o impacto foi imediato: a maioria dos produtos importados – de forma legal ou pelos descaminhos do contrabando – sofreu aumento. E o reflexo foi o esvaziamento da região. O comércio, que fervilhava até então, impulsionado pela euforia do real valorizado, estava praticamente às moscas. O Link passou mais de duas horas na região, das 11 horas às 13h15, o horário de maior movimento, e a visão era deprimente: pouca gente olhando, ninguém comprando. "Nunca vi isso, nem abri o caixa hoje", desabafou Mara Cecília da Silva, de 19 anos, atendente de uma loja de games. "Mesmo sem aumentarmos os preços, a coisa esfriou. E, agora que o dono mandou aumentar, nem sei o que vai acontecer...", lamenta Mara, que é comissionada. As inúmeras galerias, recheadas de pequenas lojas apertadas e mal iluminadas que nem sempre vendem com nota fiscal, sofriam o mesmo esvaziamento que as lojas formais. Mesmo galerias como a São Paulo, na altura do número 200 da Rua Aurora, o lugar mais ajeitado da região, estava às moscas. Os donos das lojas, em meio ao vazio dos corredores, carregavam uma expressão preocupada. Um deles, que se identificou apenas como Said, expôs seu medo: "Vender todo o estoque agora é fácil, mercadoria mais barata vai embora fácil. O problema é refazer o estoque depois, tudo muito caro, os preços aumentam demais. Como vou fazer estoque para o Natal se não vender bem?" Até agora nem todos os preços subiram na mesma proporção que o dólar. A maior disparada ficou por conta de componentes vitais do computador, como processador, memória e disco rígido. Em alguns casos, a variação de preço passou de 100%, tanto no mercado informal quanto no formal. Consoles de videogame estavam ainda mais caros: um portátil foi encontrado por quase 150% de diferença entre lojas. Em média, os produtos aumentaram por volta de 30%. Mesmo o CD com softwares piratas, vendido em bancas de camelôs pelas ruas, aumentou 20%, para R$ 12, afugentando os fregueses. Essas diferenças criam um fenômeno interessante de equiparação entre os preços do mercado informal e do formal, que paga impostos mas oferece produtos de procedência, garantia por lei e assistência técnica. O estudante Pedro Henrique Macedo, de 20 anos, ficou horrorizado. "Eu vim aqui no começo da semana passada para configurar um PC. Peguei o dinheiro, voltei hoje e a máquina quase dobrou." Macedo queria um computador com processador de quatro núcleos e placa de vídeo de última geração. "Desse jeito, vou comprar uma máquina de marca mesmo e depois colocar uma placa de vídeo. Sem garantia, por esses preços, sem chance."