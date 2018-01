Lojas virtuais vendem artigos religiosos A religião está a um clique do mouse. Dezenas de lojas virtuais que comercializam de livros a velas surgiram na internet nos últimos anos, e querem seguir o exemplo de grandes empresas, como o Submarino, para conquistar os fiéis. No Praise, site de Roberto Garcia Camargo, a especialidade são os produtos evangélicos e são feitos cerca de 700 pedidos por mês. "No começo, as editoras não acreditavam muito no negócio nem queriam vender para mim", diz. Atualmente, com faturamento anual na casa dos R$ 400 mil, a relação se inverteu. "Agora são elas que vêm atrás de mim para aparecerem no site." No entanto, manter o negócio virtual lucrativo é tarefa árdua. Conforme Camargo, o Praise deu certo porque ele investiu muito tempo sem esperar retorno, até conseguir uma escala maior de vendas, negociar com fornecedores e fechar uma parceria com os Correios para as entregas. "Hoje tenho 2,8 mil produtos e espero dobrar a oferta até o final do ano." Os judeus e estudiosos da religião também têm seu espaço na rede. O site nasceu a partir da livraria Sêfer, existente no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e disponibiliza também CDs e acessórios. O sócio-diretor Jairo Fridlin afirma que já vende pela internet há oito anos e que 50% dos compradores são da própria capital, atrás da comodidade de comprar sem sair de casa. "Já estamos listados como empresa ouro até no Ebit, um site que avalia lojas virtuais, e recebemos em média 300 pedidos por mês." E como o mercado é promissor, lançamentos também aparecem. Em janeiro, entrou no ar o portal Jesus, cujo diferencial é oferecer um serviço de e-mail gratuito. "Temos uma média de 6 mil visitas por dia, mas vemos que ainda existe muito espaço para crescer e queremos ser quatro vezes maiores", afirma Sérgio Chil, sócio do projeto. A idéia, diz, é que neste semestre a loja ofereça pelo menos 500 produtos diferentes, com itens exclusivos, como jóias e bijuterias. "Investimos R$ 300 mil para o lançamento, e pretendemos colocar mais R$ 300 mil para divulgar o site". Já a Paulinas mantém uma loja virtual desde 1998, com o objetivo de ampliar a distribuição dos produtos da marca. Apesar da origem católica, a empresa também oferece produtos sobre temas como comunicação e psicologia, que a Editora Paulinas publica. Ao todo, recebe 400 pedidos por mês. "No ano passado, a loja virtual cresceu 35%, com destaque para as vendas da área de ciências humanas", diz a Irmã Terezinha Dambros, diretora de Marketing da Paulinas.