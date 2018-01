Lojistas de BH divulgam manual de comportamento para protestos de domingo

As recomendações circularam entre comerciantes do bairro Savassi - também na região centro-sul -, onde se concentra grande número de lojas e bares. O texto pede que as instruções sejam repassadas mesmo se o destinatário da mensagem não tenha a intenção de participar da manifestação. Uma das orientações pede para que o participante preste atenção "aos cânticos que serão puxados pela organização". "Nada de coros que não são pertinentes ao ato. Lembre-se, você está nas ruas para reivindicar direitos", afirma o texto.

No pedido para comparecimento mesmo com mal tempo, a mensagem solicita garra. "Se chover, vá mesmo assim! Leve seu guarda-chuva, mas não deixe de comparecer. Não somos feitos de açúcar. Temos força e raça! Nada impedirá nossa luta pelo Brasil que queremos"! O comunicado afirma ainda que bandeiras de partidos políticos e "organizações ligadas aos mesmos não serão permitidas. Caso apareçam, serão tomadas", diz a mensagem. Ao mesmo tempo, chama o PT de "eles". "Se houver provocações oriundas de qualquer grupo estranho ao ato apenas ignore. Eles estão desesperados pois tudo o que construíram está ruindo. Nós somos a ameaça aos seus interesses escusos. Somos o golpe de misericórdia contra o PT".

Expectativa

Uma das organizadoras do protesto, Carla Girodo, representante do "Movimento Vem Pra Rua em Mina", disse que não tem relação com o material divulgado entre os comerciantes da Savassi. Ela disse esperar a participação de 10 mil pessoas neste domingo (15) na Praça da Liberdade. A militante afirma que haverá manifestações também no interior do Estado, em cidades como Uberlândia e Juiz de Fora. "Acredito em um Brasil em que a gente possa ter saúde e educação de qualidade", diz Carla. Na manifestação haverá grupos de música sertaneja e rock. Os recursos para a realização do protestos são dos próprios organizadores, conforme a representante do Vem Pra Rua. Segundo a Polícia Militar, o efetivo deste domingo (15) nas imediações da Liberdade será de 15 mil.