Lombo de bacalhau ao forno

Anna Angotti & Demian Takahashi: Na primeira tentativa, o garçom foi categórico: "Não podemos servir o bacalhau hoje. Ele ainda está dessalgando e o processo demora sete dias." Uau, isso é que é profissionalismo! Na segunda tentativa, finalmente conseguimos. Mas para que tanto trabalho - nosso, do garçon, do chef - se o peixe, além de fibroso, continuava amadoristicamente com muito sal? Blog Alho, Passas e Maçãs: Quantos bons pratos de bacalhau você já comeu na vida? Responda, por favor. Prometo que fica entre nós. Não precisa elogiar o da velha tia e muito menos o da sogra. Pense bem e prefira a sinceridade à amizade: será que o da sua avó era mesmo tão bom? E o daquele restaurante que se gaba de ter o melhor bacalhau das sete galáxias? Curioso é que um dos poucos bons bacalhaus da cidade é servido num restaurante francês. Une morue, ora pois! O bacalhau do Marcel é assado no ponto certo, o que significa que ele sai do forno muito antes da maioria dos bacalhaus que andam, digo, nadam por aí. Isso garante sua textura macia, a umidade da carne e o sabor intenso. E ele assume o estrelato no prato, que conta ainda com um bom e básico purê de batata, homogeneizado e saboroso, metades confitadas de tomatinhos, azeite em profusão e uma mini-floresta de brotinhos, responsáveis por um frescor agradável e inesperado. Braulio Pasmanik: Bacalhau bem preparado mas sem sabor. Um purê de batata absolutamente sem graça e fios de azeite preparado com manjericão fizeram com que a melhor coisa do prato fosse o enfeite: um meio tomatinho confitado com tomilho, que estava excepcional! Jacques Trefois: O bacalhau é perfeito de cozimento e ótimo de sabor. Acompanha um molho verde bonito de manjericão que pessoalmente acho que não combina muito. Também um purê de batatas honesto. Um ponto especial, tinha um meio tomate cereja confitado que embelezava o prato e era uma verdadeira delícia, bem doce e com gosto verdadeiro de tomate. Um primor esse tomate cereja. Janaina Fidalgo: O bacalhau, apesar de bem dessalgado e de boa qualidade, parecia ter sido cozido além do necessário. O purê estava leve, cremoso e com tempero equilibrado. Bons tomatinhos confitados, servidos com brotos fresquinhos. Luiz Américo Camargo: Enfim, alguém que sai um pouco do estilo português de trabalhar o bacalhau, deixando-o mais úmido e gelatinoso. Os tomatinhos que o acompanham são também uma bela surpresa. Falta domar um pouco mais o sal do peixe. Luiz Horta: Boa posta de bacalhau, estava bem feito mas salgado. Neide Rigo: O lombo de bacalhau estaria perfeito não fosse o sal mal tirado ou, quem sabe, recolocado. A crosta dourada e crocante escondia lascas macias e suculentas que se descolavam a uma simples pressão do garfo. Porém, na boca, veio a decepção pelo excesso de sal que depois cobraram seu preço pedindo água, mais água. O purê estava perfeito, assim como os tomatinhos confits e as ervinhas. E o prato era tão lindo. Patrícia Ferraz: O bacalhau estava muito fresco e bastante saboroso, com toque de azeite aromatizado com manjericão, sal equilibrado e acerto no ponto de cozimento. Para completar, folhas de broto de beterraba e tomate confit. Roberto Smeraldi: Um prato regular. Parece-me que precisaria escolher um bacalhau superior. As lascas não deslizam, como deveriam. O peixe é fofo demais e também parece que houve excesso na dessalga. O purê carece de personalidade. Silvio Giannini: Este bacalhau fujão quase conseguiu exaurir as energias e a paciência deste jurado. Na primeira visita, recusaram-se a servi-lo, alegando que estava salgado demais. Se estava, por que não dessalgaram mais e mais? Não é difícil, é só trocar a água de tempos em tempos. Enfim, na segunda visita, o bacalhau havia terminado, em plena sexta-feira à noite, 22h30. Se faz tanto sucesso, por que não preparam mais? Não é difícil, é só ter em quantidade no estoque. Enfim, na terceira e última tentativa, uma semana após o último contato, finalmente encontrei o bacalhau frente a frente. Para sorte de todos, o bacalhau estava mesmo supimpa, como diria minha bisavó portuguesa! Belo lombo, posta alta, lascas se soltando com delicadeza. Muito saboroso. Não deveria, no entanto, me fazer sofrer assim. Como não sou e nem posso ser vingativo, não há aqui nenhuma represália. O excelente bacalhau foi mesmo suplantado, nos últimos metros da corrida, pela vigor da poderosa pescada cambucu.