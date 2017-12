Londres se prepara para greve do metrô após fracasso nas negociações Milhões de passageiros estavam se preparando para o caos nos transportes de segunda-feira à noite, depois que as negociações não conseguiram evitar uma greve de dois dias da rede ferroviária do metrô de Londres, motivada pelos planos de cortes de empregos e fechamento de postos de venda de bilhetes.