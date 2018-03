Londres testa novo sistema para evitar mala perdida

O aeroporto de Heathrow, o maior de Londres, lançou nesta quarta-feira um programa-piloto com a companhia aérea Emirates para testar um sistema que pode diminuir significativamente o número de malas perdidas. O aeroporto londrino vai instalar pequenos microchips capazes de fornecer a sua localização nas etiquetas de 50 mil bagagens despachadas para Dubai, nos Emirados Árabes. O diretor de logística da administradora do aeroporto, Shaun Cowlam, diz que erros na primeira leitura ocorrem em cerca de 40% das etiquetas de bagagem despachadas atualmente. "Com o novo sistema, o índice de acertos na primeira leitura deve beirar os 100%", afirma Cowlam. Se for aprovado, o sistema pode não eliminar o pesadelo da mala perdida, mas deve servir para as empresas aéreas saberem mais rapidamente para onde elas foram despachadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.