Londrina (PR) sedia o 2.º Rural Tecnoshow

A Sociedade Rural do Paraná (SRP) promoverá, de 1º a 7 de outubro, em Londrina (PR), a 2ª edição do Rural Tecnoshow - O Encontro do Agronegócio. O evento será realizado no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Estão programadas para o encontro palestras, cursos e seminários, que abordarão temas relativos à pecuária de corte e de leite, ovinos e caprinos, gerenciamento de rebanhos, transgênicos, reserva legal, preservação ambiental, agrometeorologia, questões jurídicas relacionadas ao agronegócio, entre outros assuntos. DESTAQUES ''''Gerenciamento Técnico e Econômico do Rebanho'''' será o tema de curso oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Paraná (Senar-PR). Outro destaque, o seminário ''''Mudanças Climáticas e seus Reflexos na Agropecuária'''', será promovido pela SRP em parceria com a Embrapa. Também já está marcada a realização de um torneio leiteiro. De acordo com o coordenador do evento, Luigi Carrer Filho, membro do Conselho Técnico da SRP, o Tecnoshow será um ''''balcão de troca de informações e conhecimento''''. Ele destaca que as tecnologias apresentadas na feira são acessíveis a todos os tipos de produtores e que as palestras servirão para ''''desmistificar a idéia de que somente grandes produtores têm acesso a inovações tecnológicas''''. MANGA-LARGA Um dos destaques da programação oficial do Tecnoshow será a 29ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga, organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM). Pela primeira vez realizada fora do Estado de São Paulo, a exposição começa amanhã e temina no dia 7. São esperados 400 dos melhores exemplares da raça de todo o País. No dia 5, haverá ainda o 4º Leilão Mangalarga Londrina Show - Edição Nacional, no Recinto José Garcia Molina. Serão ofertadas 12 barrigas e 17 animais, entre machos e fêmeas. O remate terá a participação de 25 criadores de todo o País. Ainda estão programadas para o 2º Rural Tecnoshow provas de hipismo e de cavalo de trabalho, a realização do Leilão 10 Marcas e o lançamento da 48ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. INFORMAÇÕES: Tel. (0--43) 3378-2000 ou www.srp.com.br