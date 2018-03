Longa vida à uva niagara

Problemas como queda dos frutos do cacho (degrana) e podridão são comuns na uva niagara, uma das variedades mais populares no País, além do prazo apertado de venda, pois a safra ocorre apenas entre novembro e fevereiro. Mas uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), em parceria com os Institutos Agronômico (IAC), de Campinas, e de Economia Agrícola (IEA), e financiada pelo CNPq, promete reduzir as perdas pós-colheita e aumentar a vida útil da fruta. Até agora, os pesquisadores testaram três técnicas. Uma delas é a aplicação de cloreto de cálcio e de ácido naftalenoacético, ainda na pré-colheita. "Reduzimos em 10% a degrana e aumentamos em até 15 dias a vida útil da fruta", diz o pesquisador do IAC, Maurilo Monteiro Terra. O cloreto de cálcio foi aplicado no início da maturação, 30 dias antes da colheita, para prolongar a conservação da fruta. "Ele fortalece os cabos da baga e aumenta a resistência aos fungos que causam podridão." A pesquisa já chegou a uma medida considerada eficiente: são 10 gramas de cloreto de cálcio para cada litro de água, aplicados por meio de pulverização manual, apenas nos cachos. Além do cálcio, a primeira técnica inclui a aplicação de ácido naftalenoacético, de um a três dias antes da colheita, para inibir a queda de frutos na pré-colheita. O teste foi feito com a solução de 100 miligramas de ácido para cada litro de água. A aplicação da técnica na pré-colheita aumentou em torno de 5% a 10% o custo de produção. "Mas a redução de perdas é maior. Por isso compensa", diz. REFRIGERAÇÃO E RADIAÇÃO As outras técnicas foram aplicadas na pós-colheita e aliadas à refrigeração. A pesquisadora Sílvia Valentini, do Ital, que coordenou essa fase do estudo, diz que só com o armazenamento entre zero e 1 grau centígrado prolongou-se de 7 para 28 dias a vida útil da uva. "Como complemento à refrigeração, estudamos a aplicação de radiação ultra-violeta e o uso de embalagem", diz Sílvia. A irradiação UV age no controle de podridões causadas por fungos. Os pesquisadores avaliaram ainda várias embalagens e compararam seu efeito sobre a conservação da fruta. "Os melhores resultados foram com a caixa de papelão aberta, a embalagem pet e a de poliestireno coberta com PVC", diz Sílvia.