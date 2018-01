Lorde inglês coloca sua vida à venda no Ebay

Um excêntrico milionário britânico colocou toda a sua vida à venda na internet, incluindo seu título de lorde e suas propriedades em Warleigh, com a esperança de converter tais ativos em dinheiro. David Piper, um hoteleiro que já havia sido notícia na imprensa há seis anos, quando publicou anúncios em busca de uma esposa para que se convertesse na "senhora de sua propriedade", quer vender suas terras no oeste da Grã Bretanha através do portal Ebay para mudar-se para Londres e poder ficar mais perto de seus filhos. Piper colocou à venda dois hotéis, dois Bentleys, uma coleção de pinturas e seu título de lorde, que comprou junto a uma propriedade por um milhão de libras (US$ 2 milhões). "Este leilão é publicado em um momento em que o atual lorde foi diagnosticado com um câncer de próstata em estágio avançado", explica o anúncio do leilão. "A venda em conjunto ou em partes pode incluir David, o atual excêntrico lorde do território, também fisicamente, para um potencial comprador", acrescenta a especificação do negócio. Piper, conhecido por suas brincadeiras em Plymouth, sua terra natal, espera arrecadar até 4 milhões de libras no leilão, já que calculava o valor total de suas propriedades em 6 milhões de libras antes da queda no preço dos imóveis. Até agora foram recebidas mais de 100 ofertas e os lances chegam a 1,3 milhão de libras. A venda acaba no dia 11 de agosto.