‘Lost in translation’? Sem crise

Em 2010, pela primeira vez no Brasil, um seriado americano é exibido com apenas uma semana de diferença em relação à transmissão nos EUA. O responsável por este feito é o seriado Lost, ou melhor, seus fãs. Mas muitos destes não querem esperar nem um dia e precisam de apenas poucas horas após a exibição nos Estados Unidos até que o arquivo torrent do episódio online apareça para, poucas horas depois, ser legendado em português - e na unha. O processo de legendagem do seriado feito por fãs, no Brasil, leva uma grife conhecida por quem não quer esperar sequer um minuto. São os Psicopatas, equipe organizada por Tata, que prefere se identificar apenas pelo primeiro nome (como os outros integrantes do time). Os Psicopatas são uma das equipes de legendadores que se reúnem diariamente para traduzir filmes e seriados para o português - antes da transmissão oficial no Brasil. Basta passar os olhos pelo site Legendas.tv, que hospeda as legendas, que descobre-se outros clãs das legendas, com nomes como InSubs, TheLoneGunners, United, Darkside e Hellsubs. Cada um desses reúne fãs apaixonados pelo mesmo interesse: filmes e seriados. Tata é fã de Dexter, e já gostou mais de Lost. Ainda atua nos bastidores, cuidando de uma ou outra tradução, mas o que ocupa boa parte de suas atividades diárias é o site Legendas.tv. O principal repositório de legendas da internet brasileira é também uma comunidade com cerca de 30 mil integrantes - boa parte deles usuários ativos no fórum, apesar da maioria se interessar apenas pelo download. Em dia de legenda, a maratona começa com a equipe reunida no MSN uma hora antes da exibição do episódio nos EUA. "A maioria assiste o episódio online através do Justin.tv", explica Tata, citando o site de streaming de vídeo normalmente usado para transmitir videoconferências, mas que ganhou nova utilidade nas mãos dos fãs de seriados, na busca pela exibição em tempo-real. Quando o episódio acaba, aparecem o torrent e a legenda em inglês - as duas fontes primordiais na criação da nova legenda. E é aí que o trabalho começa de verdade. Cada equipe tem seu método para alcançar a melhor tradução no menor tempo possível. O modus operandi consiste em dividir tarefas por pequenos grupos, às vezes por pedaços do episódio - com cada grupo fazendo tradução e sincronização de partes diferentes. No final, um revisor uniformiza a legenda. A divisão também pode acontecer nas diferentes etapas do processo - o que importa é que ela esteja disponível para download na manhã do dia seguinte. O organizado processo é feito em função dos fãs. Como quaisquer amigos de gostos parecidos, eles trocam dicas e fazem anotações, mas a principal preocupação do grupo é fazer com que quem não sabe ler ou ouvir em inglês tenha acesso ao objeto de culto (seja série ou filme) no idioma natal. RESSACA DE LEGENDA As equipes de legendadores não ganham dinheiro. Às vezes, inclusive, arcam com prejuízos, como os custos de servidor e as horas mal-dormidas. "Em dia de episódio de Lost rola uma abnegação. Um sacrifício de virar a noite e encarar o dia seguinte sem dormir. Mesmo acabando a legenda, por exemplo, às 3h30, não dá para dormir porque rola uma certa adrenalina", diz Tata. "Quem faz legenda madrugada adentro tem um termo para o day-after: ‘ressaca de legenda’. E, de fato, não existe termo melhor para definir." Depois que o sol e a legenda já subiram, cada um segue sua vida: alguns trabalham, outros estudam. Os seriados e as legendas continuam guardados para as horas vagas, como qualquer outro hobby. Diariamente, Tata ainda lida com a afobação de outros fãs e com a inexperiência dos novatos: são dezenas de comentários diários sobre os mesmos assuntos. Eles vão de perguntas (como "quando a legenda do seriado tal entra no ar?") a dúvidas de como fazer para o programa de reprodução de vídeo tocar também a legenda. A popularidade do trabalho, no entanto, tem números incontestáveis: no momento em que este artigo é escrito, cerca de 1.700 usuários navegam pelo site. Os quatro usuários mais generosos, que lideram o ranking de maior número de legendas disponibilizadas, subiram, juntos, quase 10 mil arquivos, entre traduções, legendas originais e sincronizações alternativas. As legendas mais baixadas não escapam aos sucessos fora da rede: Lost, Heroes e Fringe são as séries favoritas entre os dramas. The Big Bang Theory é o líder na categoria comédia. SERVIÇO FAMILIAR O Legendas.tv sobrevive à margem da legalidade, mas entre ameaças ao servidor e "escândalos" sobre legendas amadoras sendo usadas na TV por assinatura, o site mantém a ficha limpa e o serviço familiar. O processo de criação do repositório de legendas foi tão natural quanto a formação de um fã-clube de banda ou um fórum sobre um time de futebol. As pessoas foram se reunindo ali, o número de participantes foi crescendo e hoje ele é a fonte de legendas de quase todos que baixam torrent. Dentro de uma equipe de legendadores, não existe a percepção de pirataria: o trabalho é árduo e a recompensa chega nas amizades que se formam e na satisfação em se tornar parte de sua série favorita - pelo menos para um seleto grupo de pessoas, os que dependem das legendas para acompanhar os episódios e, ainda assim, se recusam a esperar pela exibição na TV por assinatura - que dirá na TV aberta. ALTA NOITE No dia da exibição À tarde - A equipe de legendadores define quem vai cuidar da legenda do episódio que vai ao ar mais tarde. Os grupos são definidos, inclusive um de backup Poucas horas antes 23h - A equipe se reúne via MSN 24h - Exibição de Lost nos Estados Unidos. Os Psicopatas assistem ao episódio em tempo-real, no Justin.tv Após o episódio ir ao ar 01h10 - Aparece o torrent do episódio na internet 1h20 - Os membros da equipe recebem a legenda em inglês (extraída do closed caption original) e começam a tradução 3h30 - A legenda termina de ser traduzida e é dada a partida ao trabalho de sincronização 4h - Sincronização concluída. Começa a revisão4h30 - Terminada a revisão, a legenda é publicada. E eles vão dormir