Lotação na folia baiana pode gerar a 'Cidade do Axé' Os cenários tradicionais da folia baiana, como a Praça Castro Alves e a Avenida Sete de Setembro, que integram o Circuito Osmar (Campo Grande), começam a perder espaço na festa. Este ano, o bloco Camaleão, puxado pela banda Chiclete com Banana, o mais disputado e caro, decidiu descer a Cidade Alta para desfilar no Circuito Dodô (Barra-Ondina), pela primeira vez em seus 30 anos de existência. A superlotação dos atuais circuitos vem revelando a necessidade de novos espaços. Já existem estudos para encontrar alternativas e idéias como a de Durval Lelys, do Asa de Águia, que sugere a criação da "Cidade do Axé". Aliás, o Asa foi, há uma década, a primeira grande banda de axé a deixar o Campo Grande para se dedicar exclusivamente ao Circuito Dodô. Segundo Lelys, o Circuito Dodô faz com que o carnaval tanto dos músicos quanto dos foliões seja menos desgastante. Entre outros famosos que já deixaram o Campo Grande estão, por exemplo, Gilberto Gil e Daniela Mercury. Entre os motivos para ambos estão os camarotes que comandam, cheios de artistas, políticos e personalidades da folia baiana. Os camarotes também viraram motivo para o movimento de mudança entre os circuitos. Cidade do Axé A mudança de importância entre os circuitos e tanta que o antes tranqüilo Circuito Dodô já começa a sentir os efeitos da superpopulação. O governador Jaques Wagner (PT), por exemplo, afirma que estudos sobre potenciais novos espaços para a folia baiana estão sendo feitos. Durval Lelys também entende que o futuro do carnaval de Salvador está fora dos dois circuitos mais populares da folia baiana. Para ele, o ideal seria construir o que chamou de "Cidade do Axé", um espaço nos moldes dos sambódromos carioca e paulistano.