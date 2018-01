Lotéricas prometem protesto para sexta por sistema de apostas O Sincoesp, Sindicato das Casas Lotéricas do Estado de São Paulo, programou um protesto para esta sexta, dia 26, contra a implantação dos novos terminais utilizados no processamento de apostas e pagamento de contas. Segundo o presidente do Sincoesp, Luiz Carlos Peralta, muitas lotéricas no Estado de São Paulo estão sofrendo perdas com a substituição do antigo sistema de processamento de apostas, que era gerenciado pela Gtech (envolvida no escândalo do mensalão). Os lotéricos também questionam os critérios utilizados para a substituição do maquinário. "Em algumas lotéricas, todos os terminais foram substituídos. Em outras, nenhuma e há casos em que apenas existem apenas dois terminais novos", diz Peralta. As queixas levaram o sindicato a anunciar um dia de protesto, nesta sexta, ?Dia do Revendedor Lotérico?, na Avenida Paulista. A principal reivindicação dos lotéricos é receber 50% da tarifa cobrada pela Caixa dos convênios, pelo recebimento de cada conta de água, luz, telefone e impostos. Segundo o Sincoesp, casas que estão com os novos terminais (em média, três por lotérica) estariam com volume de transações 50% abaixo do normal. Os novos equipamentos são das fabricantes Diebold e Procomp. "É por conta disso que queríamos estabelecer, desde o início, uma rotina com a Caixa, em que haveria a substituição de apenas dois equipamentos, deixando uma das máquinas antigas como contingência", diz Peralta De acordo com o sindicalista, a Caixa não esclarece o que está atrasando a migração dos sistemas, mas que auditores independentes contatados pelo sindicato apontariam possíveis falhas no dimensionamento do sistema de processamento, que é todo feito pela Caixa (anteriormente, todo o processamento era feito pela Gtech e auditado pela Caixa). Mudança Para a Caixa, as críticas do Sincoesp são exageradas. "Sabíamos que a implantação do novo sistema poderia trazer alguns problemas de performance, inclusive havíamos informado aos lotéricos que eles seriam ressarcidos em caso de prejuízo", explica Paulo Campos, superintendente nacional de loterias da Caixa Econômica Federal. De acordo com ele, o que está em jogo não é apenas a velocidade de processamento de apostas e o pagamento de contas. "Há toda a substituição de uma plataforma de processamento por uma tecnologia nacional, e que dá conta de processar uma média de 14 milhões de transações diárias", afirma. Ele informa ainda que os problemas verificados na implantação da nova solução tecnológica são considerados típicos para instalações dessa natureza, apesar de indesejáveis, pois exigem baixa de aplicativos, configurações de segurança, liberação de acesso, entre outros. A Caixa, evidente, reconhece a existência de problemas, que a população percebeu em filas em algumas casas e no adiamento de alguns sorteios Ainda aassim, o superintendente minimizou as críticas dos lotéricos. "É possível que em casos extremos algum estabelecimento tenha perdido transações devido a problemas de sistema, mas a média de perda de transações em março foi de 3,93% para as lotéricas e de 11,16% em abril. Ele reiterou que as lotéricas, como permissionárias da Caixa, serão compensadas se tiverem prejuízos. "É do interesse da Caixa garantir que a transição para o novo sistema aconteça com o menor número de problemas possível". A Caixa está fazendo a substituição dos antigos terminais, consignados, aos poucos. Atualmente são casas lotéricas de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Curitiba e Porto Alegre que estão recebendo os novos equipamentos. De acordo com números do Sincoesp, o Estado de São Paulo conta com 2400 casas lotéricas, 1100 das quais estão concentradas na Grande São Paulo.