Lucas Mendes: Hillary Clinton no paredão

As primárias da Virgínia, Maryland e Washington DC não eram no mesmo dia nem levadas muito a sério. Os candidatos passavam algumas horas nos Estados e seguiam em busca de eleitorados mais graúdos. Este ano, pela primeira vez, elas foram agrupadas e batizadas como primárias do Potomac. Exigiram tempo e dinheiro dos candidatos e serão lembradas como o Potomac de Obama e McCain. As pesquisas acertaram nas vitórias, mas as margens massacraram Hillary Clinton. Três nocautes. Em número de delegados a derrota é menos expressiva porque a repartição proporcional reduz o impacto, mas Barack Obama assumiu a liderança e penetrou em territórios que Hillary controlava: ganhou 59% dos votos entre as mulheres de Virgínia. Até agora ela não ganhou uma eleição em fevereiro e pode perder mais duas. No minuto exato em que as urnas fecharam, as redes previram as vitórias de Obama. Mas houve 45 minutos de emoção entre os republicanos, com Mike Huckabee liderando na Virgínia. A alegria durou pouco. Quando entraram os votos urbanos o senador McCain passou na frente, nunca perdeu a liderança e ganhou com sete pontos percentuais de vantagem. Mas ele tem motivo para ficar preocupado. A participação dos eleitores republicanos continua pequena e se a direita evangélica ficar em casa em novembro, McCain pode começar a rezar por um milagre. Efeito moral Mesmo com estes resultados, a campanha não está definida entre os democratas. Isto é ruim para o partido e pior para a senadora que não pára de colher derrotas. Se o número de delegados não é expressivo, o efeito moral é depressivo e reflete não só a atitude do eleitorado, cada vez mais entusiasmado com Obama, como nos cofres das campanhas. O dele enche, o dela esvazia. Na próxima semana teremos primárias democratas em Wisconsin e no Havaí, onde o senador viveu e vai ganhar disparado. Wisconsin é um Estado com currículo liberal, com ricos, universitários e acadêmicos que têm favorecido Obama. Hillary vai depender da população rural. Mas a vitória é mais importante pelo simbolismo do que pelo número de delegados. Neste cenário, as primárias de Ohio e do Texas são vitais para Hillary Clinton e, mesmo se ganhar as duas, ela vai precisar vencer na Pensilvânia no final de abril, quando terminam as primárias nos grandes Estados. A senadora está no paredão: se levar um tiro num dos três Estados, perde a eleição. Mas existe a possibilidade da campanha continuar indefinida e claudicante rumo a Indiana, Carolina do Norte, Virgínia Ocidental, Kentucky, Oregon, Montana e Dakota do Sul, Estados com poucos delegados, sem definidores. Clinton e Obama podem chegar à convenção de Denver sem os 2025 votos para conquistar a indicação do partido, e, no caso de uma super indecisão, o superdelegado poderá ser uma supersolução. No partido democrata eles são quase 800, uma patota de caciques, congressistas, governadores e gente ilustre como ex-presidentes, inclusive Bill Clinton. Estes superdelegados foram criados depois da vitória do senador George McGovern em 72 para eliminar candidatos de radicais. Em tese, o superdelegado só deveria confirmar a decisão do eleitorado, mas vários deles já anunciaram que estão comprometidos com Hillary ou Obama. Ninguém sabe quem tem exatamente quantos. A própria campanha de obama reconhece que entre eles a senadora leva vantagem, mas a diferença é cada dia menor. Se a decisão ficar por conta dos superdelegados, no tapetão, a favor de Obam ou Hillary, contrariando o voto popular, o partido corre o risco de uma super tragédia em novembro.