Lucent processa Microsoft por tecnologia usada no Xbox 360 A Lucent, empresa de redes e comunicações, abriu um processo contra a Microsoft pelo uso de uma tecnologia de decodificação de vídeo usada no console Xbox 360. Para a Lucent, o mecanismo usado no videogame para exibir vídeos no formato MPEG-2 infringe a patente de número 5227878, de 1993, e que também está no centro de uma disputa legal que ocorreu a empresa e a Microsoft, iniciada em 2003 e encerrada em 2004, em favor da Microsoft. A decisão, no entanto, deixava a Lucent livre para processar a Microsoft novamente em casos futuros, o que ocorreu agora com a nova edição do console da empresa de Bill Gates. A Lucent alega ainda que tentou um acordo com a Microsoft, mas que as negociações não tiveram resultado prático.