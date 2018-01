Lucro da América Móvil sobe 30,6% no 2o trimestre A mexicana América Móvil, maior empresa de telefonia celular da América Latina, informou nesta terça-feira que seu lucro cresceu 30,6 por cento no segundo trimestre do ano devido a um forte crescimento de assinantes. Os ganhos da América Móvil, propriedade do magnata Carlos Slim e dona da operadora móvel Claro no Brasil, foram de 14,7 bilhões de pesos no período (1,360 bilhão de dólares), mais baixo que o esperado. Em uma pesquisa da Reuters, analistas haviam previsto ganhos de 15,488 bilhões de pesos. Suas receitas subiram cerca de 29,3 por cento entre abril e junho a 75,4 bilhões de pesos, enquanto seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida) subiu 45,2 por cento a 30,800 bilhões de pesos. A empresa disse que seus assinantes subiram em 6 bilhões no período e chagaram a um total de 137,2 milhões. (Por Tomás Sarmiento)