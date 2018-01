Lucro da América Móvil sobe 31,6% no 3o trimestre de 2008 A mexicana América Móvil, a maior operadora de celulares da América Latina, registrou nesta terça-feira lucro líquido de 12,4 bilhões de pesos (1,13 bilhão de dólares) no terceiro trimestre, um aumento de 31,6 por cento em relação ao mesmo período do ano passado. A América Móvil, controlada pelo bilionário magnata Carlos Slim, informou que sua receita cresceu 9,8 por cento, para 85,335 bilhões de pesos. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da América Movil chegou a 34,865 bilhões de pesos, um aumento de 9,3 por cento do valor registrado no mesmo período há um ano atrás. O Brasil lidera no número de novas adesões de assinantes, com 2,6 milhões, seguido pelo México, com 1,5 milhão de adesões e Colômbia, que teve 1,2 milhão. A empresa é a controladora no Brasil da operadora Claro. Uma pesquisa da Reuters previu que a América Móvil registraria lucro líquido de 14,676 bilhões de pesos. O número total de usuários do serviço de telefonia celular na região, onde compete com a espanhola Telefonica, atingiu 172,6 milhões, afirmou a América Movil em nota. (Reportagem de Noel Randewich)