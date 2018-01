Lucro da Apple cresce 50% no 1º tri fiscal e supera previsões

O lucro da Apple no primeiro trimestre fiscal cresceu 50% em relação a igual período do ano fiscal anterior, superando as expectativas de Wall Street, diante de um aumento nas vendas de computadores Macintosh e de aparelhos iPhone. No trimestre encerrado em 26 de dezembro, o lucro da Apple somou US$ 3,38 bilhões, ou US$ 3,67 por ação, de US$ 2,26 bilhões, ou US$ 2,50 por ação, um ano antes.

A receita cresceu 32%, para US$ 15,68 bilhões, com 42% das vendas ocorridas nos EUA. Esse foi o trimestre mais lucrativo da história da companhia. Em outubro, a Apple afirmou que esperava um lucro na faixa de US$ 1,70 a US$ 1,78 por ação e receita entre US$ 11,3 bilhões e US$ 11,6 bilhões.

Analistas de Wall Street previam lucro de US$ 2,08 por ação e receita de US$ 12,08 bilhões. O iPhone foi um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento nos resultados da empresa. Durante o primeiro trimestre fiscal, foram vendidas 8,7 milhões de unidades do aparelho, o dobro do volume comercializado em igual trimestre do ano anterior.

A Apple também vendeu 3,36 milhões de computadores Macintosh no primeiro trimestre fiscal, ou 33% a mais em comparação a igual período do ano fiscal anterior. As ações da Apple tiveram as negociações interrompidas no pós mercado para a divulgação do balanço. No pregão regular, os papéis fecharam em alta de 2,69%.

As informações são da Dow Jones.