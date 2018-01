Lucro da Apple sobe, mas previsão fica abaixo da estimativa A Apple informou nesta terça-feira que seu lucro trimestral cresceu 26 por cento, impulsionado pelas fortes vendas do novo celular iPhone, mas a empresa divulgou uma previsão para o atual trimestre que ficou abaixo da estimativa dos analistas de Wall Street. A Apple divulgou um lucro de 1,14 bilhão de dólares no trimestre encerrado em setembro, ou 1,26 dólar por ação, acima dos ganhos de 904 milhões de dólares, ou 1,01 a ação, no mesmo período do ano anterior. A receita da companhia cresceu 27 por cento, para 7,9 bilhões de dólares. Os analistas esperavam que a companhia informasse um lucro de 1,11 dólar por ação, com uma receita de 8,04 bilhões de dólares, segundo apurado pela Reuters. A Apple comercializou 6,89 milhões de aparelhos iPhone no trimestre, o primeiro depois do lançamento da versão de terceira geração (3G) do modelo. As vendas de computadores Mac cresceram 21 por cento em relação ao mesmo trimestre do ano passado, para 2,61 milhões de unidades, enquanto as vendas de iPod subiram 8 por cento. Para o trimestre que se encerra em dezembro, e que inclui as vendas de Natal, a Apple previu um lucro entre 1,06 e 1,35 dólar por ação e uma receita entre 9 bilhões e 10 bilhões de dólares. A empresa é famosa por sua cautela nas previsões. Os analistas, na média, esperavam ganhos de 1,69 por ação e uma receita de 10,7 bilhões de dólares no período, segundo apurado pela Reuters. (Reportagem de Gabriel Madway)