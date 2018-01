Lucro da Brasil Telecom sobe a R$248,3 mi no 1o trimestre O lucro líquido da Brasil Telecom Participações subiu para 248,3 milhões de reais no primeiro trimestre, com uma elevação de 46,2 por cento sobre o mesmo período do ano anterior. A companhia, cujos acionistas finalizam acordo de venda para o grupo Oi/Telemar, registrou, entretanto, queda de 4,3 por cento na geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), para 910,7 milhões. Com isso, a margem Ebitda caiu para 33,0 por cento, ante 35,4 por cento no primeiro trimestre do ano passado. O lucro superou a expectativa dos analistas da Brascan Corretora, que previam 239 milhões de reais. Segundo relatório dos analistas, o desempenho foi favorecido pelo anúncio de juros sobre capital próprio no valor de 187 milhões de reais. A receita líquida subiu 2,6 por cento, para 2,76 bilhões de reais, o que também superou a estimativa dos analistas da Brascan, que esperavam queda de 2 por cento. De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, a dívida líquida no final do trimestre era de 513,5 milhões de reais, queda de 55,1 por cento sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A empresa amortizou debêntures de 500 milhões de reais em abril de 2007 e se beneficiou da desvalorização da moeda norte-americana sobre seu endividamento, segundo o balanço.