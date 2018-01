Lucro da Brasil Telecom sobe para R$248,3 mi no 1o trimestre A Brasil Telecom Participações anunciou nesta terça-feira lucro líquido de 248,3 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, cifra 46,2 por cento maior que o resultado de 169,9 milhões de reais no mesmo período de 2007. A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 910,7 milhões de reais de janeiro a março, o que equivale a uma queda de 4,3 por cento frente aos 952 milhões de reais um ano antes. A receita líquida da operadora subiu 2,6 por cento na comparação ano a ano, para 2,76 bilhões de reais. (Por Taís Fuoco)