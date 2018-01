Lucro da Brasil Telecom supera estimativas de analistas A Brasil Telecom Participações divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de 164,1 milhões de reais, com alta de 9,2 por cento sobre o mesmo trimestre do ano passado e acima também da média de previsões ouvidas pela Reuters, que era de 150 milhões de reais. A companhia, cujo controle é alvo de uma oferta de aquisição pela Oi, teve, entretanto, uma geração de caixa (Ebitda, na sigla em inglês) de 952,5 milhões de reais, com queda de 1,8 por cento sobre igual trimestre de 2007 e também inferior aos 1,005 bilhão de reais esperados pelos analistas. A receita líquida da operadora cresceu 3,4 por cento no trimestre sobre o ano passado, para 2,841 bilhões de reais. Mesmo em um período de estagnação da telefonia fixa, a Brasil Telecom elevou o número de linhas em serviço em 1,7 por cento sobre o terceiro trimestre de 2007. A companhia terminou setembro com 8,198 milhões de clientes de telefonia fixa graças, segundo o balanço, ao plano de telefonia pré-paga batizado de Controle Total, para clientes de baixo consumo, e ao aumento da base de clientes não-residenciais. Na telefonia móvel, o aumento do número de clientes foi de 30,4 por cento, para 5,245 milhões, enquanto na banda larga o crescimento foi de 15,7 por cento, para 1,761 milhão. PEQUENA EXPOSIÇÃO AO CÂMBIO Segundo o balanço, a Brasil Telecom tinha em setembro 8,4 por cento da dívida total sem proteção às variações cambiais. No final do trimestre, a dívida vinculada à variação cambial, sem considerar os ajustes de hedge, era de 682,6 milhões de reais, da qual 51 por cento estava protegida. O resultado financeiro foi negativo em 59,9 milhões de reais, enquanto no mesmo trimestre do ano anterior foi negativo em 18,5 milhões de reais, graças à variação cambial sobre empréstimos e financiamentos, segundo a companhia. A dívida líquida da empresa era de 1,182 bilhão de reais no final de setembro, alta de 54,9 por cento sobre o endividamento de 763,5 milhões de reais de um ano antes. Isso se deu por conta do aumento de 81,8 por cento nos investimentos. A empresa investiu na implantação da rede de terceira geração de telefonia móvel e em novos sistemas de tecnologia da informação. Na quinta-feira, o conselho da Anatel realiza reunião aberta ao público para votar o novo Plano Geral de Outorgas (PGO), aguardado para permitir que a Oi compre o controle da Brasil Telecom --algo proibido até o momento por se tratar de duas concessionárias públicas de telefonia.