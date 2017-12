Lucro da Comcast sobe e empresa aumenta base de assinantes de vídeo

No lado da divisão a cabo, a Comcast adicionou 24 mil assinantes líquidos de vídeo no primeiro trimestre, o que surpreendeu analistas de Wall Street, que esperavam uma perda de 26 mil assinantes líquidos, de acordo com a StreetAccount.

No quarto trimestre do ano passado, a Comcast viu o primeiro ganho em assinantes de vídeo a cabo em mais de seis anos.

Já o crescimento da Internet de alta velocidade da Comcast desacelerou no trimestre. A empresa acrescentou 383 mil assinantes líquidos à sua base, menos do que há um ano, e abaixo das estimativas.

A Comcast registrou lucro líquido de 1,87 bilhão de dólares, ou 0,71 dólar por ação, em comparação com 1,44 bilhão, ou 0,54 dólar por ação, um ano antes. Excluindo itens como a venda de um investimento no trimestre, o lucro por ação foi de 0,68 dólar, superando estimativas dos analistas em quatro centavos, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita subiu 14 por cento, para 17,41 bilhões de dólares, ante 15,31 bilhões de dólares. Analistas, em média, esperam 17,04 bilhões de dólares.

(Por Liana B. Baker)