Lucro da Dell sobe, mas empresa apresenta perspectiva cautelosa A Dell, segunda maior fabricante mundial de computadores pessoais, anunciou crescimento em seu lucro trimestral nesta quinta-feira, mas forneceu uma perspectiva cautelosa para o futuro, o que levou suas ações a uma queda de 7 por cento no pregão eletrônico. O lucro líquido da Dell em seu terceiro trimestre fiscal subiu para 766 milhões de dólares, ou 0,34 dólar por ação, contra os 601 milhões de dólares, ou 0,27 dólar por ação, registrados um ano antes. A melhora no desempenho ocorreu graças ao aumento nas vendas de laptops e à queda nos preços de componentes usados em computadores. A receita do trimestre encerrado em 2 de novembro subiu para 15,65 bilhões de dólares, contra os 14,42 bilhões de dólares obtidos no mesmo período do ano anterior. Analistas esperavam, em média, lucro de 0,35 dólar por ação e receita de 15,36 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates. A Dell informou ainda que custos relacionados a reduções de postos de trabalho que estão em andamento, investimentos em suas operações e aquisições "podem impactar de forma adversa a performance da companhia". A empresa disse ainda que uma queda menor nos custos com componentes também deve prejudicá-la. Com isso, as ações da Dell caíram 6,7 por cento no pregão eletrônico, após subir 1,6 por cento na sessão regular da Nasdaq, para fechar em 28,14 dólares. (Por Philipp Gollner)