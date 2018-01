Lucro da Dell supera expectativas, mas margem decepciona

As ações da terceira maior fabricante de computadores do mundo caíram 2,9 por cento no pregão after-market nesta quinta-feira.

A Dell registrou um lucro líquido de 334 milhões de dólares, ou 0,17 dólar por ação, em seu quarto trimestre fiscal de 2010, encerrado em 29 de janeiro, ante os 351 milhões de dólares, ou 0,18 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a Dell teve um lucro de 0,28 dólar por ação, que se compara à previsão média de Wall Street, de 0,27 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já a receita da empresa teve alta de 11 por cento, para 14,9 bilhões de dólares, acima da estimativa média de 13,8 bilhões. Sua margem bruta ajustada, no entanto, ficou em 17,4 por cento, ante previsão média de analistas de 18 por cento.

Embora a empresa não tenha divulgado projeções formalmente, a Dell informou que a demanda em seus negócios comerciais melhorou no quarto trimestre e disse que está cautelosamente otimista de que a tendência continuará no ano fiscal de 2011.

Para o primeiro trimestre, a empresa espera uma queda na receita, segundo afirmou seu vice-presidente financeiro, que disse ainda que a margem do último trimestre foi prejudicada pelo custo de componentes.

(Reportagem de Gabriel Madway)