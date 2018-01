Lucro da Dell surpreende e empresa anuncia demissões

A Dell anunciou na quinta-feira que seu lucro e receita superaram as estimativas de analistas. A empresa também revelou planos para reduzir sua força de trabalho em 10%. As eliminações de postos de trabalho, que representam a perda de 8.800 vagas das 82.800 permanentes e 5.300 temporárias que a empresa tem atualmente, acontecerão ao longo do ano que vem. A Dell acrescentou que as demissões acontecerão em variadas regiões e segmentos da empresa. O lucro líquido do primeiro trimestre fiscal caiu para US$ 759 milhões, ou US$ 0,34 por ação, dos US$ 762 milhões, ou US$ 0,33 por ação, registrado no mesmo período do ano anterior. A empresa informou que seus resultados estão sujeitos a revisão, pois suas práticas contábeis estão sob investigação por órgãos reguladores há quase dois anos. A receita subiu para US$ 14,6 bilhões, contra US$ 14,2 bilhões no mesmo período do ano anterior. Os resultados superaram as estimativas médias de analistas ouvidos pela Reuters Estimates, que projetaram lucro de US$ 0,26 por ação e receita de US$ 13,9 bilhões.