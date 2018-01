Lucro da Embratel cai para R$115 mi no 2o trimestre O lucro líquido da Embratel Participações sofreu uma queda de 77 por cento no segundo trimestre deste ano quando comparado a igual período de 2007. A companhia, que informou nesta terça-feira lucro líquido de 115 milhões de reais, explicou que no segundo trimestre do ano passado havia contado com um efeito extraordinário: ganhos de investimento na NET em função da incorporação das ações da Vivax (comprada pela NET) no patrimônio. A receita líquida da Embratel foi de 2,34 bilhões de reais entre abril e junho, uma alta de 11,5 por cento sobre o mesmo período de 2007, impulsionada pelo crescimento dos serviços de telefonia local, cuja receita subiu 33,8 por cento, e de comunicação de dados, que cresceu 12,1 por cento. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de 549,7 milhões de reais, cifra 1,9 por cento superior à registrada no mesmo período do ano passado. As despesas gerais e administrativas tiveram uma redução de 2,6 por cento na comparação ano a ano, para 163 milhões de reais, enquanto as despesas de comercialização cresceram 11,3 por cento, para 318 milhões de reais. Com 599 milhões de reais em caixa no final de junho, a dívida total da Embratel era de 2,3 bilhões de reais ao final do trimestre, dos quais 610,2 milhões de reais com vencimento no curto prazo. (Por Taís Fuoco)