Lucro da Estácio sobe 54,1% no 3o tri; vê resultado sólido no final do ano

A média de analistas ouvidos pela Reuters apontava lucro de 140,4 milhões de reais no período.

"Esperamos ser capazes de manter um bom ritmo de crescimento mesmo em cenários mais adversos como o que vivemos no Brasil nos últimos meses", disse a empresa de educação em seu relatório de resultados nesta quinta-feira.

Segundo a companhia, a demanda segue aquecida e as políticas públicas ligadas à educação devem prosseguir no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Além disso, também citou a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE),com investimento de 10 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em educação.

"Seguimos confiantes na entrega de um resultado sólido no último trimestre de 2014, ao mesmo tempo em que reforçamos a nossa convicção de que teremos um 2015 com ainda mais entregas de resultados".

A empresa informou no início do mês passado que elevou sua base de alunos de graduação em 30,7 por cento sobre o terceiro trimestre do ano passado, para 421,4 mil.

Este avanço levou a um crescimento de 42,6 por cento da receita líquida, que encerrou setembro em 624,8 milhões de reais. Desconsiderando aquisições, o crescimento orgânico da receita foi de 33,1 por cento.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 62,6 por cento na mesma comparação, a 164 milhões de reais, dentro do previsto pelos analistas.

No terceiro trimestre, a Estácio teve fluxo de caixa positivo de 74 milhões de reais, totalizando 169,9 milhões no acumulado do ano.

(Por Juliana Schincariol)