Lucro da HP cai quase 44 por cento

A empresa do Vale do Silício registrou lucro líquido de 1,47 bilhão de dólares no primeiro trimestre fiscal, ou 0,73 dólar por ação, ante 2,6 bilhões de dólares, ou 1,17 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens excepcionais, a HP lucrou 0,92 dólar por ação, acima da estimativa média de analistas, de 0,87 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita da empresa caiu 7 por cento para 30 bilhões de dólares, pouco abaixo das previsões de Wall Street.

A HP viu quedas nas vendas de seus três principais produtos -computadores, impressoras e equipamentos para empresas.

A ação da empresa teve desvalorização de 1,39 por cento no pregão nesta quarta-feira e fechou a 28,94 dólares na NYSE.