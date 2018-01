Lucro da HP sobe com aumento de vendas de notebooks A HP, maior fabricante mundial de computadores, divulgou na segunda-feira lucro trimestral acima do esperado, com aumento das vendas de notebooks. A empresa informou que seu conselho autorizou um programa adicional de recompra de ações de 8 bilhões de dólares. O lucro líquido da HP no quarto trimestre fiscal, encerrado em 31 de outubro, subiu para 2,16 bilhões de dólares, ou 0,81 dólar por ação, contra 1,7 bilhão de dólares, ou 0,60 dólar por ação, um ano antes. A receita cresceu 15 por cento, para 28,3 bilhões de dólares, contra previsão média de faturamento de 27,4 bilhões de dólares, de acordo com a Reuters Estimates. A HP teve lucro antes de alguns itens de 0,86 dólar por ação, batendo a previsão média de Wall Street de ganho de 0,82 dólar por ação. A empresa prevê lucro no primeiro trimestre fiscal antes de itens extraordinários de 0,80 dólar por ação e receita entre 27,4 bilhões e 27,5 bilhões de dólares. Analistas esperam ganho de 0,77 dólar por ação e faturamento de 27,04 bilhões de dólares nesse período, segundo a Reuters Estimates. Para todo o ano fiscal 2008, a HP espera lucro por ação entre 3,32 dólares e 3,37 dólares antes de itens e receita de cerca de 111,5 bilhões de dólares.