Lucro da IBM sobe com aquisições e grandes contratos A IBM, maior empresa mundial de serviços de tecnologia, anunciou na quinta-feira aumento do lucro trimestral, impulsionado por aquisições de empresas de software e grandes contratos. O lucro líquido da companhia no quarto trimestre subiu para US$ 3,54 bilhões, contra US$ 3,19 bilhões um ano antes. A receita foi de US$ 26,3 bilhões, aumento em relação aos US$ 24,4 bilhões em igual período do ano anterior. O lucro da empresa antes de itens extraordinários foi de US$ 2,26 por ação. Analistas previam, em média, ganho de US$ 2,19 por ação antes de certos itens e receita de US$ 25,7 bilhões, de acordo com a Reuters Estimates. A IBM tem se expandido na área de software, seu negócio mais lucrativo. No ano passado, a IBM comprou 11 fornecedoras de programas de computador, incluindo a Internet Security Systems e a FileNet.