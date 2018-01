Lucro da indústria de informação chinesa aumentou 26% até julho A indústria de tecnologia da informação chinesa registrou um crescimento de 26,6% durante os primeiros sete meses de 2006, com um faturamento de US$ 275 bilhões, informou o Ministério de Indústria da Informação. Segundo os dados fornecidos pelo departamento, as vendas do setor manufatureiro, que produz computadores, dispositivos e componentes eletrônicos, cresceram 26,6% e as de software, 26,2%. A mesma fonte destacou que o desenvolvimento da indústria do software foi rápido, tanto em serviços como em exportações - US$ 1,68 bilhão no primeiro semestre de 2006, um aumento de 32,2% se comparado ao mesmo período de 2005. As vendas de computadores pessoais cresceram 19%, as de equipamentos de comunicação, 36,3%, e as de componentes eletrônicos, 38,9%. No entanto, o Ministério ressaltou que o lucro foi afetado pelo aumento de custos em matérias-primas e energia.