Lucro da Intel cai para US$234 milhões no trimestre A Intel, maior fabricante mundial de chips para computador, afirmou nesta quinta-feira que não vai fornecer previsões sobre seu desempenho no primeiro trimestre diante de "incertezas econômicas e visibilidade limitada", mas disse que internamente planejava alcançar uma receita em torno de 7 bilhões de dólares. Analistas projetavam um faturamento de 7,2 bilhões de dólares para a empresa no período, segundo pesquisa feita pela Reuters. A companhia de chips informou nesta quinta-feira resultados em linha com as mais baixas projeções dos analistas, depois de um alerta de queda nas receitas divulgado na semana passada. O lucro do último trimestre do ano caiu para 234 milhões de dólares, ou 0,04 dólar por ação, ante os 2,27 bilhões de dólares, ou 0,38 dólar por ação, um ano antes. A receita líquida também caiu, para 8,2 bilhões de dólares, enquanto em igual trimestre de 2007 foi de 10,7 bilhões de dólares. Como fornece a peça central das CPUs de computadores, o alerta dado pela Intel na semana passada de que sua receita seria menor acendeu um sinal de alarme em todo o setor de tecnologia. (Reportagem de Gabriel Madway)