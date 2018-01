Lucro da japonesa Nintendo cresce 96% em 2007

O fabricante japonês de videogames, Nintendo, obteve entre abril e dezembro de 2007 um lucro líquido de 258,292 milhões de yens (US$ 2,465 milhões) um aumento de 96% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo informou a empresa nesta quinta-feira, 24, a demanda durante o período natalino do console "DS" e, sobretudo, do modelo "Wii", impulsionou os resultados da marca. As vendas total da Nintendo neste período alcançaram 1,32 bilhões de yens (US$ 12,540 milhões), um aumento de 84,7% com relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por operações da empresa japonesa, entre abril e dezembro de 2007, ficou em 394,036 milhões de yens (US$ 3,752 milhões), um aumento de 135,1% em relação ao mesmo período de 2006. O popular console "Wii" vendeu mais de cinco milhões de unidades no Japão desde seu lançamento, em dezembro de 2006, consolidando assim sua supremacia no setor. A Nintendo vendeu até o dia 20 de janeiro 5.019.337 consoles "Wii", segundo uma pesquisa da empresa de consultoria japonesa especializada em tecnologia Enterbrain. O principal console da Nintendo superou com folgas o restante dos rivais neste competitivo setor, graças principalmente ao lançamento em dezembro do ano passado de sua versão "Wii fit", que vendeu 1,11 milhão de unidades em menos de dois meses. O console PlayStation 3, da também japonesa Sony, vendeu no Japão desde seu lançamento, em novembro de 2006, 1,81 milhão de unidades, e o Xbox 360, da americana Microsoft, comercializou 570 mil unidades no mercado japonês. Desde o começo do ano fiscal de 2007, em 1º de abril, as ações da Nintendo subiram 58%, apesar de o principal índice da Bolsa de Tóquio acumular perdas de 26%.