Lucro da Lojas Renner supera estimativas com alta nas vendas e nas margens

Entre julho e setembro, o lucro líquido da companhia somou 83,4 milhões de reais, alta de 16,4 por cento sobre igual etapa do ano passado e acima dos 75,2 milhões de reais esperados por analistas em pesquisa da Reuters.

Ao mesmo tempo em que elevou a receita líquida das vendas de mercadorias em 15,5 por cento na comparação anual, a 1,05 bilhão de reais, a companhia viu as vendas em mesmas lojas subirem 7,5 por cento no trimestre. Um ano antes, o mesmo indicador havia avançado 5,8 por cento.

Na véspera, a Cia Hering, divulgou um declínio de 6 por cento nas vendas em mesmas lojas, que consideram os pontos abertos há pelo menos um ano.

"Nosso diferencial foi a boa aceitação da coleção aliada a uma boa direção, planejamento e gestão de estoques. A combinação disso tudo nos deu uma condição de ter menor remarcação nesse trimestre", disse o diretor financeiro da Lojas Renner, Laurence Gomes.

Nos três meses encerrados em setembro, a margem bruta da operação de varejo da companhia subiu 2 pontos percentuais na comparação anual, a 52,1 por cento.

Mantendo sob controle a relação entre despesas operacionais e sua receita líquida e diante de bons resultados na divisão de produtos financeiros, a companhia viu o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado saltar 32,2 por cento no trimestre sobre um ano antes, a 204,3 milhões de reais.

A média das estimativas de analistas obtidas pela Reuters mostrava um Ebitda ajustado de 188,7 milhões de reais. A margem Ebitda ajustada, por sua vez, subiu 2,5 pontos percentuais, a 19,5 por cento no trimestre.

Segundo Gomes, a Renner entrou no último trimestre do ano com estoques bem ajustados e boa aceitação da coleção primavera/verão.

À Reuters, ele acrescentou que a companhia vê estabilidade nos níveis de inadimplência, depois de ter ajustado processos de concessão, cobrança e recuperação de crédito após o aumento nos níveis de atraso no segundo trimestre.

As perdas em créditos, líquidas das recuperações totalizaram 51,9 milhões de reais no terceiro trimestre, alta anual de 56,6 por cento. O avanço ficou "conforme o esperado para o período", disse a Renner no relatório de resultados apresentado nesta quinta-feira.

O resultado de produtos financeiros atingiu 61,7 milhões de reais entre julho e setembro, alta de 37 por cento sobre igual período do ano passado.

No terceiro trimestre, foram abertas quatro lojas Renner, três Camicado e três Youcom, levando a companhia a somar 232 unidades da Renner, 58 da Camicado e 23 da Youcom.

Por ora, o plano de chegar a 2021 com 408 lojas segue inalterado, acrescentou Gomes, reforçando a perspectiva da inauguração de 25 a 30 lojas por ano até lá.

(Por Marcela Ayres)