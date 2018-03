Lucro da Magazine Luiza mais do que dobra no 2o trimestre

O lucro líquido ajustado foi 26,6 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 130,6 por cento ante os 11,5 milhões de reais obtidos um ano antes.

No período, a receita líquida cresceu 28,5 por cento, a 2,34 bilhões de reais, informou a varejista nesta quinta-feira. As vendas mesmas lojas (abertas há mais de 12 meses) cresceram 24,5 por cento, ante um avanço de 9,3 por cento um ano antes.

O avanço, segundo a empresa, é reflexo do aumento das vendas em todos os canais, "com destaque para a região Nordeste e a operação do e-commerce, que continuam crescendo acima da média", afirmou a companhia em seu relatório de resultados.

Para o segundo semestre, a Magazine Luiza cita que a base de comparação é mais difícil e que o cenário macroeconômico continua desafiador.

"O segundo semestre do ano passado foi muito bom, melhor que o primeiro. Vamos agora comparar o segundo semestre de 2014 com o de 2013", disse o presidente-executivo da companhia, Marcelo Silva.

A Magazine Luiz afirma estar confiante "em sua capacidade de superar os resultados obtidos até agora, pois além das sinergias do processo de integração das redes adquiridas (Maia e Baú), a rentabilidade da operação como um todo está evoluindo a cada trimestre de forma consistente, gradual e positiva".

Segundo Silva, o desempenho no segundo semestre dependerá do do humor do mercado. Os resultados entre janeiro e junho deste ano foram uma continuidade da segunda metade do ano passado, acrescentou.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de 133 milhões de reais no período, um crescimento de 40,3 por cento, na mesma base de comparação.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Luciana Bruno)