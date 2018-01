Lucro da NET cresce 9% no 1o trimestre A Net, maior operadora de TV a cabo do país, anunciou nesta sexta-feira lucro líquido de 32 milhões de reais no primeiro trimestre, nove por cento acima do mesmo período do ano passado. A companhia encerrou os primeiros três meses do ano com geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 225 milhões de reais ante 188 milhões de reais um ano antes. A margem Ebitda foi de 27 por cento no primeiro trimestre, dois pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano passado. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)