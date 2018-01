Lucro da NET cresce no 1o trimestre com mais clientes A Net, maior operadora de TV a cabo do país, teve lucro líquido de 32 milhões de reais no primeiro trimestre, nove por cento acima do mesmo período do ano passado. O resultado foi apoiado por aumento na base de clientes e na receita média por cliente. A companhia registrou um salto de 61 por cento na base de clientes contados à banda larga, para 1,588 milhão, além de ver sua base de usuários de serviço de telefonia disparar 179 por cento no período, para 718 mil. Já a base de clientes de TV por assinatura subiu 15 por cento, para 2,56 milhões. Com isso, a receita líquida da companhia nos primeiros três meses do ano cresceu 27 por cento na comparação com o mesmo período de 2007, para 830 milhões de reais. A receita média por cliente (Arpu na sigla em inglês) subiu nove por cento, para 133,13 reais. Em termos de unidades geradoras de receita, que corresponde à soma das vendas de todos os serviços oferecidos pela Net, houve, um crescimento de 47 por cento, para 5,52 milhões. A companhia encerrou os primeiros três meses do ano com geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 225 milhões de reais ante 188 milhões de reais um ano antes. A margem Ebitda foi de 27 por cento no primeiro trimestre, dois pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano passado, nível considerado "adequado" pela empresa dado o crescimento de suas operações. Os custos operacionais subiram 32,6 por cento, enquanto as despesas com vendas e administrativas subiram 25,3 por cento. A dívida líquida da Net passou de 581,79 milhões de reais no primeiro trimestre de 2007 para 543,85 milhões de reais nos três primeiros meses deste ano. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)