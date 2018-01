Lucro da Nintendo dobra graças ao videogame Wii O lucro líquido da japonesa Nintendo cresceu 43% entre abril e dezembro de 2006 graças, em grande parte, ao êxito de seu videogame Wii, anunciou a empresa. Nesse período, o lucro da empresa foi de quase ¥ 132 bilhões (US$ 1,09 bilhão) e o lucro por operações consolidadas, de ¥ 167,64 bilhões (quase US$ 1,4 bilhão), 100% a mais. As vendas atingiram os ¥ 712,59 bilhões (US$ 58,9 bilhões), 72% a mais que no mesmo período do ano anterior. Os excelentes resultados da Nintendo durante o ano passado se devem em grande parte ao êxito de seu videogame Wii, que bateu seus rivais PlayStation 3 da Sony e Xbox 360, da Microsoft. Desde o lançamento do Wii, no final de novembro, a Nintendo vendeu 3,19 milhões de unidades em todo o mundo. A meta agora é vender 6 milhões de consoles até o final de março, informou a companhia. Uma das vantagens competitivas do Wii é seu preço. No Japão, é vendido a ¥ 25 mil (cerca de US$ 220), metade do valor da versão mais simples do PS3 (entre US$ 420 e US$ 500) e menos que o Xbox 360, lançada no Japão há quase um ano por ¥ 29.800 (cerca de US$ 260). Segundo a Nintendo, seu novo videogame se destaca dos outros ao permitir a forma multiplayer, em que vários jogadores competem online, uma forma mais interativa que a de seus concorrentes. O Wii tem controle remoto sem fio sensível ao movimento, permitindo que os jogadores manejem uma espada ou uma raquete de tênis movimentando todo o corpo. O objetivo da Nintendo era vender um milhão de seus novos consoles antes do fim do ano, e mais de 6 milhões até o final de março de 2007.